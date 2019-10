Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso su Zlatan Ibrahimovic, ex rossonero che potrebbe spostarsi nei prossimi mesi: "Ibrahimovic è ancora in grado di farti vincere le partite nel nostro campionato, la differenza la fa ancora, quindi se non si ha un progetto legato alla giovane età è giusto provare a prenderlo"