Lopetegui ne prende 5 da Slot: è la quarta sconfitta in cinque partite per il suo West Ham

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Prima da titolare nel Liverpool per Federico Chiesa, inserito nell'undici iniziale dal tecnico Arne Slot per la sfida di Carabao Cup (la Coppa di lega) contro il West Ham. L'ex juventino, schierato a destra nei tre di centrocampo della sua squadra, e quindi dietro al tridente Diogo Jota-Nunez-Gakpo, non ha segnato nel 5-1 dei Reds agli Hammers, ma ha servito l'assist vincente a Diogo Jota per la rete dell'1-1 che ha pareggiato la rete iniziale del West Ham. Il Liverpool ha poi dilagato segnando ancora con Diogo Jota e con Salah (che aveva sostituito Chiesa al 14' st) e Gakpo (2). (ANSA).