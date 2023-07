Lotito: "La Lazio per comprare non ha bisogno di vendere: non tutti possono..."

MilanNews.it

Claudio Lotito, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando delle strategie di mercato della sua Lazio: "Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere (tipo Roma e Inter, ndr). E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi... Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi"