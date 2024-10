Lotta Scudetto, Adani vota Inter: "Quando Thuram e Lautaro giocano bene è imbattibile"

Nel corso del suo podcast Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così della Lotta Scudetto in Serie A, rivolgendo complimenti all'Inter di Simone Inzaghi e non solo. Queste le sue considerazioni:

"Per me l'Inter parte 1-0 con tutte perché da rosa arriva pretesa. L'Inter può giocare con tanti giocatori. Per me se tutte sono al massimo vince l'Inter, perché mi han fatto arrivare a pensare questo. Guardando le prime partite di quest'anno, dove le punte non han fatto così bene insieme rispetto a tutto il campionato scorso l'indicazione è che l'Inter ha fatto un tipo di gioco totale e laddove tutti sono coinvolti il collettivo prevale, ma i due giocatori che fanno giocare meglio la squadra sono i due attaccanti. Il Milan ha trovato risultati col lavoro di Morata e di due punte. L'Inter, quando Thuram e Lautaro giocano bene, è imbattibile. Perché arriva tutto il resto da Calhanoglu e Mkhitaryan che si appoggiano ed entrano, hanno la testa alta e il movimento giusto".