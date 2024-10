Lotta Scudetto, Zaccardo: "L'Atalanta può essere l'anti-Inter"

L'ex difensore di Milan e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, Cristian Zaccardo, ha parlato in esclusiva a TMW direttamente dalla Padel Pro Am Cup a Viareggio. Tra i temi affrontati, anche quello legato al Milan: queste le sue considerazioni:

Come valuti il momento del Milan?

"Tutte le squadre sono ancora in carreggiata. L'Inter sulla carta è la più forte, il Napoli era partito male dopo la partita col Verona e ora invece è una squadra solida, che si difende bene e vince. C'è l'Atalanta, che per me può essere l'anti-Inter. C'è la Juventus che ha cambiato tanto, la Lazio è in ripresa, la Roma pure ha cambiato. E' ancora presto per giudicare, aspettiamo la fine del girone d'andata".