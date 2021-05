Lovato, non solo Milan: anche la Fiorentina sul difensore del Verona

Tra i giocatori recentemente accostati al Milan per le prossime sessioni di mercato figura anche Matteo Lovato. Il promettente difensore del Verona si sta imponendo come uno dei migliori prospetti della Serie A. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport tuttavia, sul giocatore non ci sarebbe solo il Milan ma anche la Roma e la Fiorentina. I Viola, in particolare, sarebbero in pole per il classe 2000.