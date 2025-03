Lucca: "Mi ha fatto piacere l'apprezzamento del Milan a gennaio, ma adesso il mio top club è l'Udinese"

vedi letture

In camera il poster di Zlatan Ibrahimovic. In campo gol per l'Udinese. Lorenzo Lucca si appresta a raggiungere la doppia cifra in stagione trascinando la squadra di Runjaic verso i quarti alti della classifica. In campionato il giocatore è arrivato a quota sette centri mentre due sono stati messi a segno in Coppa Italia. Numeri importanti per il ragazzo che vanta un passato anche nell'Eredivisie con la maglia dell'Ajax.

Milan e Ibra, Lucca risponde

Con i suoi dieci gol, Lucca ha trascinato l'Udinese nella prima metà della classifica, attraendo anche l'interesse di altre squadre come il Milan che a gennaio aveva messo gli occhi su di lui: "Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso. Al momento il mio top club è l’Udinese. Poi con il lavoro e i gol so che le occasioni arriveranno di conseguenza. Del resto, chi non punta a una big?", ha concluso Lucca al Corriere della Sera.

MILAN-COMO, SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV uomo: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it