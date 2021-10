Lucca parla del suo idolo Ibra: "Il più forte di sempre, cerco di imitarlo"

L'attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca, finito nel mirino di molte squadre di Serie A per il suo rendimento, ha rilasciato un'intervista a Sportweek dove ha parlato un po' di sé: "Le mie qualità migliori sono l'agilità e la coordinazione insieme alla tecnica. Per mia fortuna ho potuto affinarla grazie ad allenatori che l'hanno curata parecchio. Pochi si aspetterebbero che uno alto come me sia così tecnico. Il mio idolo è Ibrahimovic, per me è il più forte di sempre: studio i suoi colpi e cerco di imitarlo".