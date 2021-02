Luigi Sartor nei guai: l'ex calciatore di Roma e Inter arrestato per la coltivazione di 106 piantine di cannabis

Guai per un ex calciatore di Serie A. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'ex terzino tra le altre di Roma e Inter Luigi Sartor è stato arrestato per la coltivazione di 106 piantine di cannabis in un casolare abbandonato. Il 46enne è stato trovato dalla Guardia di Finanza, insieme a un comolice, intento a coltivare le piantine in un casolare abbandonato. L'ex calciatore ora si trova ai domiciliari in attesa di processo.