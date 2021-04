Luis Fabiano: "Ero vicino al trasferimento al Milan, ma alla fine non è stato possibile"

Intervenuto ai microfoni di Grand Hotel Calciomercato, Luis Fabiano ha parlato di un suo mancato arrivo in Serie A: "Nel 2010 ero vicinissimo alla Serie A. Con me era davvero tutto a posto, ma alla fine le due società non avevano trovato l’accordo. Ma non ho rimpianti, lo dico davvero. Penso che nella mia carriera le cose siano andate come avrebbero dovuto. Certo, ero contento che un club come il Milan volesse contare su di me, ma non è stato possibile e ho guardato avanti”.