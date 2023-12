Luis Suarez raggiunge Messi all'Inter Miami. Con lui anche Alba e Busquets

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Luis Suarez ha firmato un contratto per il 2024 con l'Inter Miami e raggiunge così nel campionato Mls gli ex compagni del Barcellona, dal 2014 al 2020, Leo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba. L'attaccante uruguaiano sostituisce il venezuelano Josef Martinez. "Sono molto felice ed emozionato di iniziare questa nuova sfida con l'Inter Miami. Non vedo l'ora di iniziare e sono pronto a lavorare per vincere il maggior numero di titoli con il club", ha detto Suarez. "Spero di unirmi a gradi amici e giocatori. Allo stesso tempo non vede l'oro di conoscere nuovi compagni e allenatori". (ANSA).