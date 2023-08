Lukaku, futuro in Italia? Marotta: "Non credo, mancano 10 giorni"

vedi letture

Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze della neonata Radio Serie A e ha parlato di Romelu Lukaku, parlando anche di un suo eventuale ritorno in Italia, non all'Inter: "Lukaku? Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è sì domani diventa no ci sono obiettivi che tu immaginavi di raggiungere e poi non raggiungi. E intanto perdi altri giocatori (riferimento a Dzeko ndr). Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni"