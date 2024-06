Lukaku sul futuro: "So cosa succederà. Deciderò io. Miglior allenatore? Conte"

vedi letture

Romelu Lukaku, come ormai ogni estate, è uno dei nomi caldi per la sessione di calciomercato che comincerà a partire dal prossimo 1° luglio. L'attaccante belga non rimarrà alla Roma dove ha passato in prestito l'ultima stagione ed è un obiettivo primariamente del nuovo Napoli di Antonio Conte ma anche del Milan che cerca un nuovo numero 9. Molto dipenderà dagli accordi che verranno presi dai club interessati con il Chelsea, che avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo. Intanto Lukaku ha parlato dal ritiro della nazionale belga ai microfoni di Het Laatse Nieuws.

Le parole di Romelu Lukaku sul suo futuro: "Nella mia testa, l'ho già capito. So cosa succederà. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d'accordo con me. Ogni volta che ho deciso di rimanere o andarmene da qualche parte, si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori. Chi è stato il mio miglior allenatore finora? Antonio Conte".