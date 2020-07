Lulic: "Contro il Milan ci sono mancati i gol di Immobile"

Senad Lulic, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Watson, portale elvetico. "Contro il Milan ci sono mancati i gol di Ciro, siamo dispiaciuti per il ko. L'obiettivo? E' la Champions League che manca da tanto tempo, è sempre stato quello, non lo scudetto. Sono quattro anni che lavoriamo con Simone Inzaghi e questo lavoro, oltre al progetto a lungo termine, ha dato i suoi frutti. Potrei tornare in campo per il finale di stagione".