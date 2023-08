Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Mazzone. L'ex allenatore aveva 86 anni

Il calcio piange la scomparsa di Carlo Mazzone. L'ex allenatore della Roma aveva 86 anni e a darne la notizia è l'edizione online de Il Messaggero. Conosciuto come Sor Carletto o Sor Magara, era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Dopo una carriera da calciatore, passata per la maggior parte del tempo con la maglia dell'Ascoli, Carlo Mazzone ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziando proprio dai bianconeri e rimanendo su quella panchina dal 1968 al 1975, anni nei quali portò l'Ascoli dalla Serie C alla Serie A. Nella stagione 1975/76 è poi passato alla Fiorentina, dove è rimasto per due anni e mezzo, prima dell'esonero nel gennaio del 1978, ma l'anno successivo è subito tornato in pista al Catanzaro.

Nel gennaio del 1981 il ritorno all'Ascoli dove è rimasto fino all'ottobre del 1984. Poi un anno al Bologna e la parentesi al Lecce, dove ha raggiunto un'altra promozione in Serie A. Poi il Pescara e il Cagliari, fino alla grande occasione della sua vita, quella più voluta, alla Roma, squadra per la quale non ha mai nascosto il suo amore e il suo tifo. Dopo tre anni, nei quali ha conquistato la qualificazione in Coppa UEFA, è poi tornato a Cagliari, prima di sedere, in ordine, sulle panchine di Napoli, Bologna e Perugia. Poi il Brescia, con Roberto Baggio come protagonista e la corsa sotto la curva dell'Atalanta, nel derby, che resterà per sempre nella storia del calcio italiano. Infine ancora Bologna e chiusura di carriera al Livorno.

Un uomo genuino, vero, che ha fatto la storia del nostro calcio e che vanta il record di presenza da allenatore in Serie A: ben 792. Nel 2002 gli è stata conferita anche la Panchina d'Oro alla carriera, mentre nel 2020 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria Allenatore italiano