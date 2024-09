M. Colombo: "Se il giorno dopo la sconfitta, è un florilegio di nomi riguardanti il suo successore, io mi chiedo come lo spogliatoio che già lo ha seguito così così così, possa allinearsi al suo allenatore"

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così di Paulo Fonseca ai microfoni di calciomercato.it: "Credo che l’avventura di Fonseca al Milan sia segnata. Anche qualora i dirigenti non avessero in animo di procedere ad un avvicinamento così repentino nel corso della stagione, la prova con il Liverpool e la delegittimazione che c’è stata nelle ore immediate, fa si che Fonseca abbia perso di credibilità agli occhi dello spogliatoio. Se il giorno dopo la sconfitta, sui giornali, è un florilegio di nomi riguardanti il suo successore, io mi chiedo come lo spogliatoio che già lo ha seguito così così così, possa allinearsi al suo allenatore.

Ora il derby è una prova del fuoco per tutti: se giochi alla morte, lo fai sia per il tuo orgoglio che per salvare la panchina del tuo tecnico. Se giochi molle come contro il Liverpool, significa che lo hai mollato e se lo hai mollato alla dirigenza non resta che cercare un sostituto.