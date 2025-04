M. Orlando: "Non credo che Sartori abbia tutta questa voglia di andare via dal Bologna"

Il tema del direttore sportivo non è ancora stato definito dal Milan che, dopo aver visto sfumare Fabio Paratici, ora ragiona su chi potrebbe essere il nuovo volto dirigenziale del mercato rossonero. Detto che Tony D'Amico probabilmente non lascerà l'Atalanta, il campo si restringe nelle ultime ore a due nomi soltanto: quello di Igli Tare e quello di Giovanni Sartori. Sul tema è intervenuto, come di consueto ospite di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando.

Tare e Sartori, chi meglio come ds al Milan?

"Credo che Sartori non abbia tutta questa voglia di andare via da Bologna, perché c'è un progetto e lì mostra tutto il suo valore. E' uno che non è attratto per forza dalla grande piazza e vuole lavorare in un certo modo. Per un Milan che ha ambizioni credo sia più indicato Tare. Poi la bravura di Sartori nessuno la mette in dubbio, ma dubito che lui stesso voglia andare al Milan".