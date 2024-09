M.Paganin sul derby: "Si parte 50-50, è successo anche di partire sfavoriti e poi ribaltare il pronostico"

Intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha rilasciato queste parole in vista del derby di Milano tra Inter e Milan in programma domenica sera all e20.45 a San Siro, Massimo Paganin, ex giocatore nerazzurro, ha dichiarato: "Il derby parte dal 50-50, è successo anche di partire sfavoriti e poi ribaltare il pronostico.

Il Milan attraversa un periodo difficile, ma secondo me si parte alla pari, come se fosse tutto azzerato, c'è voglia di portarla a casa diversa dalle altre partite".