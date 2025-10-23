M. Russo racconta: "Mi è rimasta impressa una scivolata che fa Modric su Dodò, su un giocatore rapido e frizzante"

Marco Russo, giornalista di Dazn, si è così espresso a RadioRossonera su Luka Modric: “Per noi è un privilegio assoluto fare il lavoro che facciamo, raccontare la Serie A e ancora di più poterlo fare intervistando Luka Modric. La cosa che mi rimane impressa di Milan-Fiorentina è una scivolata che fa su Dodò a pochi metri dalla nostra postazione, su un giocatore rapido e frizzante. Un intervento pulito, energico e grintoso per rubargli palla. La cosa impressionante è anche come tocca la palla con l’esterno, a vederlo uno resta incredulo per le cose che fa un genio come lui”.