M. Simone duro su Calhanoglu: "Non gli avrei offerto nemmeno 300mila euro netti"

Marco Simone, ex attaccante rossonero, è intervenuto in live sul canale Twitch OCW Sport durante il programma "Ma che calcio è successo", condotto da Andrea Panciroli e Manfredi, e ha parlato così di Hakan Calhanoglu: "Non ho problemi a dire le cose, questo è il mio pensiero. Poi è logico, sono un allenatore professionista e certe cose non dovrei dirle… Io non gli avrei offerto nemmeno 300mila € netti. Gli avrei offerto 300mila € lordi".