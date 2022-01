"Ma cosa mi hai segnalato": la presunzione di Orsato in Lazio-Milan dell'anno scorso

È stata resa nota da poco la squadra arbitrale che dirigerà Milan-Juventus: il big match di questa giornata di Serie A è stato affidato a Daniele Orsato.

L'ultimo incrocio fra i rossoneri e il fischietto di Schio, avvenuto nell'ultimo campionato in Lazio-Milan del 26 aprile 2021, vide Orsato decisivo in negativo. L'arbitro veneto si rese protagonista di una decisione sicuramente discutibile che indirizzò irrimediabilmente la partita: il 2-0 segnato da Correa fu evidentemente viziato da un brutto fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu ad inizio azione a centrocampo. Il direttore di gara invece non segnalò nulla e convalidò il gol, prima di essere richiamato ad un'OFR dal VAR Mazzoleni.

Orsato si dimostrò contrariato e quasi scocciato per la chiamata, impeccabile, del collega, e non fece nulla per nasconderlo: l'OFR durò undici secondi di numero, e al termine della revisione del replay si lesse chiaramente il labiale dell'arbitro indirizzato alla sala VAR: "Ma cosa mi hai segnalato?". Tanta presunzione e spocchia che portarono infine Orsato a convalidare il gol, prendendo così una topica clamorosa.