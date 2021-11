Maggiore: "A 14 anni ho rifiutato il Milan, non me la sentivo di lasciare La Spezia"

Giulio Maggiore, intervenuto a margine di un evento per uno sponsor del club ligure, ha parlato così ai microfoni di TMW sul rifiuto al Milan: "Sembra che l'abbia fatto apposta ma non è così. A 14 anni non me la sentivo di lasciare La Spezia per andare al Milan, mentre per i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia non volevo rinunciare all'esame di maturità".