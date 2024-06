Mai al Milan o alla Juve? Dumfries: "Nel calcio non si sa mai. Stiamo discutendo del rinnovo ma il club era in difficoltà economiche"

vedi letture

Denzel Dumfries, terzino dell'Inter e dell'Olanda con cui è impegnato agli Europei in corso in Germania, è stato intervistato in esclusiva da gianlucadimarzio.com e ha parlato principalmente della stagione dei club appena terminata ma anche del suo futuro in nerazzurro che non è sicuro al 100%. Nella chiacchierata anche una battuta su Theo Hernandez con cui spesso si è scontrato nei derby e contro cui giocherà venerdì a margine della sfida tra Francia e Olanda.

La risposta di Dumfries sul suo futuro: "L'Inter è davvero un grande club di cui io sono innamorato. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all'Inter. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo... ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora come tutti sanno il club ha cambiato proprietario. Ma durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà. Mai al Milan o alla Juve? Come ho già detto io amo l'Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene".