Maignan a DAZN: "Finché il campionato non è finito non possiamo mollare. Problema fisico? Ho sentito una piccola cosa all'adduttore"

vedi letture

Mike Maignan ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan 2-0. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi un’occasione persa per agganciare la Juve in classifica. Fa più male al morale o alla classifica?

“Per me fino a che si gioca non è finito il campionato. Non dobbiamo mollare, dobbiamo cercare di capire perché stasera non è andata bene. Finché il campionato non è finito non possiamo mollare”.

L’approccio della squadra nella ripresa:

“Loro hanno vinto più duelli. Anche noi potevamo fare gol, loro l’hanno fatto prima e hanno avuto più fiducia per chiudere la partita. Certo che ero arrabbiato, quando non si vince non si può essere felici”.

Hai avuto qualche problema fisico?

“Ho sentito una piccola cosa all’adduttore, non era grave. Volevo tornare in campo e non lasciare i compagni. Ho finito la partita bene fisicamente”.