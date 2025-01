Maignan: "Cambio allenatore non è mai facile. Rispetto per Fonseca, l'abbiamo salutato"

Vigilia di Supercoppa Italiana, domani sera alle ore 20 italiane il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus. Direttamente dalla pancia dell'Al-Awwal Park di Riyad, ha parlato Mike Maignan portiere rossonero.

Come avete vissuto questi giorni?

"Un cambio di allenatore non è mai facile, ma siamo stati subito attenti e concentrati per ascoltare il mister e il nuovo staff per essere pronti il più velocemente possibile".

Hai salutato Fonseca?

"Abbiamo rispetto, siamo grandi uomini. Lo abbiamo salutato".