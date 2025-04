Maignan co-presidente in Kings League Francia: se la ride al rigore sbagliato da Koundé

La Kings League è sbarcata anche in Francia. Il torneo di calcio a 7 ideato originariamente da Piquè è arrivato Oltralpe e una squadra, la 360 Nations, ha come presidente il difensore del Barcellona Jules Koundé e come co-presidente il portiere e capitano rossonero Mike Maignan. Insieme a loro anche Manu Koné della Roma, Aurelien Tchouaméni del Real Madrid, Bryan Mbeumo del Brentford e il giovanissimo Senny Mayulu del Paris Saint-Germain.

La squadra ha vinto all'esordio ai rigori ma Maignan si è reso protagonista del corso della partita. Durante la gara il presidente Koundé è andarto a calciare un rigore presidenziale e lo ha sbagliato. Inquadrato subito Mike Maignan, presente in loco nell'arena francese, che si è messo a ridere per l'errore dell'amico e compagno di Nazionale.