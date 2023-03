Maignan, da Milanello raccontano che i suoi test sul salto da fermo sono migliorati rispetto a prima dell’infortunio al polpaccio

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La parata di Mike Maignan in Irlanda-Francia ha fatto il giro del mondo ed è esaltata da tutti. Il balzo che ha fatto per raggiungere il pallone destinato quasi all'incrocio dei pali è stato impressionante. L'infortunio al polpaccio lo ha tormentato per cinque lunghi mesi, ma dal suo rientro ha dimostrato la solita reattività: anzi, come riporta il Corriere della Sera, da Milanello raccontano che i suoi test sul salto da fermo sono addirittura migliorati rispetto a prima dell’infortunio.