Maignan, Kjaer e De Ketelaere puntano alla sfida contro il Monza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non dovrebbero farcela a recuperare per Verona nè Mike Maignan, nè Simon Kjaer, nè Charles De Ketelaere. Se per il belga era un'informazione già nota, per il portierone francese e il centrale danese è arrivata la conferma ufficiale: entrambi hanno evidenziato dei miglioramenti negli ultimi giorni e si è pensato che potessero anche recuperare per il Bentegodi. Alla fine hanno prevalso le sensazioni generali, ovvero che sia Mike che Simon, oltre a Charles, dovrebbero tornare a disposizione a partire dalla sfida di sabato prossimo contro il Monza. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.