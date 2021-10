Maignan: "La mia ala sinistra è stata colpita. Il ritorno in aria sarà spaventoso"

Mike Maignan, operato qualche ora fa al polso sinistro, ha voluto pubblicare un post di saluto ai tifosi rossoneri, che per tutta la giornata odierna hanno aspettato con ansia il referto medico relativo al suo rientro. Queste le sue parole scritte su Instagram: "La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi ed il vostro sostegno, insieme siamo più forti".