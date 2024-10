Maignan non perfetto contro Israele: la pagella a cura de L'Equipe

vedi letture

Nella serata di ieri sono cominciate le prime partite di Nations League di questa pausa Nazionali e sono scesi in campo i primi rossoneri. Nello specifico i francesi del Milan hanno sfidato Israele nel gruppo in cui si trova anche l'Italia. Se Maignan e Theo hanno giocato titolari, Youssouf Fofana è entrato per gli ultimi 20 minuti. Questa mattina L'Equipe offre la pagella di Mike Maignan, che ha incassato solamente un gol ieri sera.

Il giudizio e la pagella de L'Equipe sulla prova di Mike Maignan: "La concentrazione del portiere francese è stata messa a dura prova in una partita del genere. Non è riuscito a gestire l'unico tiro in porta della sua squadra, un colpo di testa di Omri Gandelman (24'), con cui avrebbe dovuto fare meglio. Ma questo è tutto. Il giocatore del Milan non ha avuto più nulla da fare".