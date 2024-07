Maignan sempre più leader anche della Francia, Fofana: "Ci spinge a fare di più"

vedi letture

Oltre ad essere leader nel Milan, Mike Maignan si sta imponendo sempre di più anche nella sua Francia, come confermato dall'incredibile Europeo che sta giocando l'estremo difensore transalpino. A furia di parate decisive "Magic Mike" sta trascinando i Les Blues verso la finale di Berlino del prossimo 14 luglio dal gusto di rivincita per quella persa in casa nel 2016 contro il Portogallo.

Prima però c'è da eliminare la Spagna in semifinale, una delle squadre migliori di tutta la competizione. A fronte di quanto detto la Francia farà molto affidamento sui guantoni di Maignan, di cui un gran bene ha parlato non solo l'immagine di questa Nazionale, ovvero Kylian Mbappé, ma anche oggi in conferenza stampa il centrocampista del Monaco, ed obiettivo fra le altre cose del Milan in questo calciomercato, Youssouf Fofana. Queste le sue dichiarazioni.

"Non ci sono davvero grandi differenze, si rivolge a tutti. Quando parla lo sentiamo, c'è un grande silenzio, lo vedi nel suo sguardo. Quando i giocatori sanno che c'è un giocatore determinato dietro di loro, riescono a spingere di più. Nella vita di tutti i giorni è un giocatore più posato".