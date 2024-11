Maignan spettatore non pagante contro Israele. 5 in pagella da L'Equipe

Contro Israele Mike Maignan è stato spettatore non pagante di una partita che ha veramente regalato poche emozioni e che in Francia ha creato molto scalpore. Contro una formazione tutt'altro che temibile come Israele per l'appunto, la Nazionale del CT Deschamps aveva l'obbligo di vincere così da arrivare alla trasferta di San Siro di domenica contro l'Italia con la possibilità di poter avere due risultati su tre a disposizione per vincere il girone di Nations League.

La cosa che più ha fatto imbestialire i tifosi francesi è che gli avversari ieri sera non si sono praticamente mai resti pericolosi, impensierendo poco e nulla il portiere del Milan Mike Maignan, la cui prestazione è stata comunque valutata da L'Equipe con un 5 in pagella.

Il noto quotidiano transalpino ha anche motivato questa sua decisione scrivendo: "È il tipo di serata molto lunga per un portiere. A parte una prima ripartenza imprecisa, Maignan non è stato veramente chiamato in causa di questa serata vissuta come uno spettatore molto privilegiato poiché non ha dovuto oltrepassare tutte le barriere di sicurezza".