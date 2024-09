Maignan-Tatarusanu sì, Bennacer-Rabiot no: la norma UEFA che regola le sostituzioni nella lista Champions

È notizia di giornata il lungo infortunio di Ismael Bennacer, che a causa di una lesione di terzo grado al polpaccio rimediata in nazionale starà fuori per circa 3 mesi. L'algerino, nel caso in cui il club rossonero dovesse tutelarsi con l'arrivo di uno svincolato come Rabiot, potrà essere sostituito nella lista Serie A ma non in quella Champions League.

Due anni fa i tifosi rossoneri, complice il lungo infortunio di Maignan (sempre al polpaccio), hanno conosciuto la norma che regola sostituzioni e cambiamenti all'interno delle liste durante la stagione. È spiegato in un trafiletto del sito ufficiale della UEFA, che recita "se un club non è in grado di schierare almeno due portieri iscritti alla Lista A a causa di un infortunio o una lunga malattia (bolletino medico pari o superiori a 30 giorni), un club può sostituirli temporaneamente in qualsiasi momento della stagione".

Per questo è stato possibile cambiare Maignan con Tatarusanu ai tempi. La regola però si riferisce esplicitamente solo ai portieri: quindi la situazione di Bennacer non permette di usufruirne.