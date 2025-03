Maignan titolare nella Francia: Theo parte dalla panchina

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Questa sera è il turno dei quarti di andata di UEFA Nations League con diversi milanisti coinvolti. A partire dalla Francia che questa sera a Spalato sfida la Croazia. Nei transalpini si guadagna un posto da titolare Mike Maignan, capitano rossonero. Dopo i problemi fisici al polpaccio accusati contro il Como e nel corso del ritiro transalpino, invece, Theo Hernandez parte dalla panchina.

Le formazioni ufficiali:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiola; Modric, Kovacic; Kramaric, Baturina, Perisic; Budimir. A disp.: Kotarski, Ivusic, Pongracic, Moro, Vlasic, Pasalic, Fruk, Jakic, Sosa, Ivanovic, Sucic, Juranovic. All. Dalic

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé; Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Samba, Chevalier, Pavard, Upamecano, Camavinga, D. Doué, Olise, Koné, Zaire-Emery, Barcola, Clauss, Theo Hernandez. All. Deschamps