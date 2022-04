Malagò: "Giusto confermare Mancini. Ma dovrà avere stimoli…"

MilanNews.it

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato della decisione della FIGC di confermare Roberto Mancini come ct a seguito della disfatta contro la Nord Macedonia. "È giusto confermare Roberto Mancini alla guida della Nazionale? I posteri diranno se è la scelta migliore, io penso che lo sia. Bisogna vedere se Mancini ha stimoli per arrivare fino al 2026 e mettere in piedi un nuovo percorso, mi sembra sia stato molto chiaro e netto. Era anche complicato pensare ad alternative valide, ma per le garanzie che può dare e per la semina che ha fatto è la cosa più giusta. Mancini è un elemento imprescindibile, è l'allenatore che ha vinto l'Europeo e ha frantumato il record di partite vinte".