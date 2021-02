Maldera: "Donnarumma interpreta il ruolo del portiere moderno a 360°"

Andrea Maldera, ex match analyst rossonero, ha parlato a Milan TV di Gigio Donnarumma nel pre partita di Milan-Stella Rossa: “Gigio interpreta il ruolo del portiere moderno a 360°. È importante che non solo abbia qualità tecniche, che comunque oggi i portieri anno, la qualità tecnica la affini da ragazzino, ma anche tranquillità e serenità. Riesce a fare la scelta giusta. Costruendo dal basso si può incorrere in errori, ma il portiere in quel momento è il giocatore che ha tanto tempo e spazio. Lui spesso fa la scelta giusta, che sia lunga o corta. Ho fatto l’analisi di calcio perché da portiere penso che sia indiscutibile, leader del Milan e della Nazionale Italiana".