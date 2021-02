Maldera: "Il Milan sembra una macchina che non riesce ad andare oltre la terza"

L’ex rossonero Andrea Maldera, ora assistente tecnico di Shevchenko nella nazionale ucraina, ospite di Milan TV ha commentato così il passaggio del turno dei rossoneri e la prestazione di questa sera contro la Stella Rossa: “Il Milan ha sofferto tantissimo, aspettiamo sempre che arrivi la partita giusta per ritrovare la squadra che conosciamo e che invece continua a fare fatica. Il Milan ha perso fluidità e anche qualche sicurezza, vedo poca convinzione in campo e tanti errori in fase di costruzione o gestione della palla. La sensazione è che la squadra voglia fare, perché si impegnano in campo, ma non riesce a trasformare questa voglia in prestazioni. Al momento il Milan sembra una macchina che non riesce ad andare oltre la terza marcia. Ci prendiamo il passaggio del turno e speriamo che possa aiutare a far ripartire la squadra e superare questo momento difficile”.