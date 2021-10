Maldini a Mediaset: "Ballo-Tourè? Deve giocare, ha grandi capacità atletiche"

"Zero punti dopo due partite, chiaramente stasera i tre punti peseranno di più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance di passaggio del turno servono nove punti e tutto sta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari". Parole e pensieri di <strong>Paolo Maldini</strong>, dirigente del <strong>Milan</strong> che ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il <strong>Porto</strong>, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

In campo con Ballo-Tourè

"Deve giocare, ha grandi capacità atletiche. La lingua può essere un problema, ma a volte c'è bisogno anche di sbagliare per imparare. Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, ma per tanti sono le prime esperienze a questi livelli. A Liverpool tutti hanno sentito un brivido particolare lungo la schiena e questa è una mancanza di esperienza che c'è al Milan. Queste gare ci fanno capire che, giocando alla nostra maniera, possiamo competere anche a questi livelli".

<strong>Però le assenze sono molte e pesanti</strong>

"Non è facile, ma con mister Pioli ci siamo dati dei codici, un'idea. Non diamo alibi a chi va in campo, chi giocherà farà la sua parte: sono grandi giocatori. Cercando delle scuse prima della gara ti prepari a una sconfitta e questa non è la nostra maniera di vedere il calcio"