Maldini: "Abbiamo preso un allenatore con concetti forti per aiutare una squadra giovane"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport del momento del Diavolo: "E' delicato ma fa parte di una fase di crescita del club, tre cambi di proprietà in pochi anni hanno minato questa squadra. Il cambio di allenatore non ce lo aspettavamo ma è una decisione che abbiamo preso, a malincuore, condivisa col club. Abbiamo preso un allenatore con concetti molto forti per aiutare una squadra giovane. Una decisione così è meglio prenderla ad inizio stagione che a metà quando ormai è andata".