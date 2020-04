Maldini: "Campionato? Bisogna provare a finire questa stagione"

Intervenuto in live su Instagram con Bobo Vieri, Paolo Maldini si è raccontato, parlando anche di Milan (Qui l'intervista integrale). Queste le sue parole:

Sul campionato: “Deve provare a riprendere e finire questa stagione. Tu sai che nel caso non si finisse manderebbe in casini molti club. In questo momento ovviamente bisogna mettere delle priorità che è la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare che provino. I protocolli per i giocatori sarebbe molto rigido e quindi, come sai bene, il calcio è pieno di contatti fisici, quindi sarebbe solo atletica. La federazione ha dato un’indicazione, ovvero di provare a finire. Se il governo darà l’ok, la federazione insieme alla Lega organizzerebbe un calendario compresso. Ricominciare a Luglio sarebbe complicato perché i contratti finiscono il 30 giungo. L’idea della Uefa è quella di finire i campionati nei primi fi agosto. Se non si forza la situazione non si riparte più e il danno economico sarà enorme”