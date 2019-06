Maldini e Gazidis ricostruiscono il Milan: le altre caselle da riempire

Il Milan dopo gli addii di Leonardo e Gattuso è ripartito con Paolo Maldini e Ivan Gazidis, al momento le due figure di riferimento in società. Il direttore tecnico sta già lavorando, verrà ufficializzato nel fine settimana insieme ai suoi collaboratori (possibile venerdì), perché giustamente il club prima di diramare il nuovo organigramma vuole avere tutte le caselle occupate. Poi si sta cercando un direttore sportivo affidabile, una figura che possa consigliare Maldini e lavorare in simbiosi con lui. Il casting è iniziato da qualche giorno e da Casa Milan assicurano che la scelta è molto vicina. Sono stati fatti tanti nomi, da Tare a Braida, passando per Osti, Bigon e Sartori, tutti con caratteristiche specifiche: conoscono bene la serie A e il calciomercato. Ed è ciò che serve ai rossoneri, un dirigente che sappia muoversi bene e velocemente per cedere qualche pedina nel nome del bilancio, ma soprattutto comprare quei 7/8 giocatori in entrata per andare a sostituire gli elementi a fine contratto, più un paio di partenti. Sono tante le operazioni da fare, servirebbe un’accelerata nelle scelte, ma dal club non sono preoccupati, vogliono confezionare le cose per bene. Dopo anni difficili le scelte dovranno essere ponderate e decise con il massimo raziocinio, perché il Milan non può più sbagliare. In attesa di chiudere per Marco Giampaolo come allenatore, per lui pronto contratto biennale con opzione sul terzo, i rossoneri stanno definendo il quadro manageriale che costituirà la base su cui ripartire.