Maldini e Udine: un filo conduttore lungo 34 anni

Il legame tra Paolo Maldini e Udine dura da 34 anni. Da quando, nel lontano 20 maggio 1985, il figlio di Cesare esordì a soli 16 anni in Serie A durante un Udinese-Milan, lanciato da Nils Liedholm in seguito all'infortunio di Battistini. Proprio in terra friulana, inoltre, inizierà anche ufficialmente il cammino di Marco Giampaolo con i rossoneri, con Paolo Maldini ancora protagonista, stavolta dietro ad una scrivania e non con le scarpe da gioco.