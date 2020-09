Maldini: "Giocare e fare gol a San Siro è bellissimo. Ibra? Per noi è importante"

Intervenuto sui profili social del Milan, Daniel Maldini ha parlato così sulla vittoria di ieri contro il Monza: "È stato bellissimo giocare a San Siro, anche senza tifosi, in una partita così bella. Poi fare gol ha migliorato ovviamente ancora di più la serata, con tanto di vittoria finale... Noi giocatori del settore giovanile cerchiamo di dimostrare quanto valiamo anche in prima squadra, diamo sempre il massimo in campo. Ibrahimovic? È bravissimo, in campo ti aiuta e parla sempre. È molto importante per noi".