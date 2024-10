"Maldini grande rimpianto dei tifosi, se Gerry avesse parlato di più con Paolo...": il pensiero di Pellegatti

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso del Milan, ha parlato così della situazione dei rossoneri sul suo canale Youtube. In particolare, queste le sue considerazioni sul rapporto tra Maldini e Gerry Cardinale:

"Paolo Maldini è il grande rimpianto di tanti tifosi. Non so da cosa sia dipesa la scelta di Gerry Cardinale, ma se avesse avuto due/tre colloqui con Paolo, forse si sarebbe trovata la soluzione. Forse è stata una decisione non figlia della conoscenza del soggetto. Non so quanto colloqui diretti tra i due ci siano stati. Forse si sarebbe evitata quella situazione. Io continuo a dire che la società parli troppo poco. L'ultima dichiarazione di Cardinale è arrivata pre derby. Cardinale viene criticato per le frasi, ma se parlasse: vorrei sentire parlare di più la dirigenza. Con Berlusconi la comunicazione era chiara".