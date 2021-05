Maldini: "Il Milan deve essere in Champions stabilmente per competere economicamente con gli altri club"

Il DT rossonero Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport al termine di Atalanta-Milan, ha parlato dell'importanza della qualificazione in Champions raggiunta dai rossoneri: "Il Milan non sente la musica della Champions da sette anni, questo non è un punto di arrivo. Siamo contenti, abbiamo fatto un percorso fantastico ma il Milan deve essere in Champions stabilmente anche per competere economicamente con gli altri club. Per crescere dobbiamo essere stabili in Champions come Napoli, Roma, Juventus e Inter".