Maldini: "In questo mercato non avremo la disponibilità per un colpo "alla Vlahovic", a fine campionato vediamo"

Paolo Maldini, intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Juve, ha parlato delle strategie del club sul mercato: "In questo mercato non avremo la disponibilità che richiede un colpo "alla Vlahovic" (nome fatto dall'intervistatore come esempio, ndr), ma anche inferiore. Poi vediamo a fine campionato. È vero che non siamo perfetti, ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l’abbiamo giocata bene abbastanza per vincere, avremmo fatto 4 vittorie dalla ripresa del campionato. Abbiamo una rosa abbastanza profonda per poter lottare anche senza rinforzi: è un’idea anche dell’area sportiva e non solo della proprietà”.