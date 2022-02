Maldini: "La testa comanda il corpo: con l'esperienza si imparano a gestire queste cose"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato a MilanTv, Paolo Maldini ha commentato così il momento di forma dei rossoneri: "La testa comanda tutto il corpo, ma la brillantezza non è solo una questione di testa. Lo stesso discorso che ho fatto per l'arbitro lo posso fare per i giocatori che per la prima volta stanno lottando per vincere qualcosa. Con l'esperienza si imparano a gestire queste cose"