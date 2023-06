Maldini, le tappe della seconda vita rossonera da dirigente

MilanNews.it

Paolo Maldini, insieme a Ricky Massara, è ormai vicinissimo all'addio al Milan con Cardinale che nella giornata di ieri ha comunicato al direttore dell'area tecnica rossonera la sua decisione che appare irrevocabile (QUI tutti gli aggiornamenti live).

L'ex capitano rossonero, dopo vari corteggiamenti e rifiuti, era tornato al Milan in veste di dirigente nel 2018, voluto dall'allora nuovo proprietario del Milan, il Fondo Elliott, e da Leonardo. Il 9 luglio (QUI l'anticipazione di MN) per la prima volta c'erano stati contatti fitti tra le parti con l'ufficialità del nuovo ruolo in dirigenza per Maldini che era stata data dal club circa un mese dopo, il 5 agosto: QUI la notizia. Maldini per il primo anno ricoprì il ruolo di Direttore Sviluppo Strategico Area Sport con Leonardo che invece era già operativo nelle vesti di direttore dell'area tecnica.

Nella stagione 2019-2020, poi, un altro cambio: Leonardo saluta e Maldini viene promosso a Direttore dell'Area Tecnica, ruolo che ha ricoperto fino a ieri. Al suo fianco arrivarono sia Boban che Massara che in poco tempo è diventato il suo braccio destro. Da febbraio 2020 poi, l'addio di Zvone Boban, lasciò la coppia Maldini-Massara da sola al comando delle operazioni sportive in via Aldo Rossi.

Nel giugno dell'anno scorso, nell'ultimo giorno di contratto dei due dirigenti e dopo aver vinto appena un mese prima il primo scudetto del Diavolo dopo undici anni, Maldini e Massara avevano rinnovato il loro contratto per due anni (QUI la notizia).