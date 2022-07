Milan, ufficiale il rinnovo di Maldini e Massara. Ora via al calciomercato: gli obiettivi

MilanNews.it

"AC Milan è lieto di comunicare che il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club": un comunicato atteso un mese, ma ora arrivato ufficialmente e destinato a ri-spalancare le porte dell'ottimismo nel mondo Milan.

Un po' in ritardo

Paolo Maldini lo ha confermato all'uscita dalla sede l'altro ieri sera: il Milan sul calciomercato è un po' in ritardo, ma il progetto c'è e continua e, con esso, anche le idee sulle trattative. È vero, il Milan ha perso Sven Botman dopo averlo inseguito per 6 mesi ed è in bilico su Renato Sanches, cercato anche dal PSG, ma le strategie sono chiare: la rosa a disposizione di Pioli sarà rinforzata.



Gli obiettivi

In che modo? Servono almeno 3-4 acquisti, oltre ai già ufficiali Florenzi e Mirante, al prossimo ufficiale Origi e ai rientri dal prestito di Pobega e Adli. Uno di questi sarà il nuovo difensore centrale, per il quale sarà probabilmente fatto un investimento oculato su un giovane 'alla Kalulu'. Poi tutto sul trequartista; oltre al già citato Renato Sanches, il Milan sta sempre seguendo con grande interesse i vari De Ketelaere, Ziyech (attesi sviluppi importanti nelle prossime ore), Asensio, Noa Lang e Dybala (quest'ultimo in caso di abbassamento delle richieste).