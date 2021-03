Maldini: "Mi dà molta soddisfazione seguire un giocatore, portarlo al Milan e vedere che gioca bene"

Diego Guido, ha scritto per 66thand2ND, un libro sulla vita di Paolo Maldini, ex bandiera del Milan e attualmente dirigente del club rossonero. Lo stesso Diego, ha parlato con il diretto interessato che si è aperto e raccontando di cosa gli da più soddisfazioni del suo attuale lavoro. Maldini ha detto: “Mi dà molta soddisfazione seguire un giocatore, sceglierlo, riuscire a portarlo qui e vedere che gioca bene. Con i giovani, magari che vengono anche da altri paesi, le variabili sono davvero tante. Riuscirci è molto bello. Sono arrivati tanti ragazzi giovani per la prima squadra o la Primavera. E con loro non incontri solo il ragazzo e l'agente, ma anche la mamma, il papà, i fratelli. I genitori mi chiedono di prenderci cura dei loro figli. Io rispondo che anche io sono papà, che baderemo ai loro figli e che sono sempre i benvenuti. A livello umano credo di essere portato a trasmettere certe cose ai ragazzi e alle loro famiglie. Mi piace fare il mio lavoro seguendo i miei principi, senza farmi condizionare dal momento, dall'eventuale basso budget a disposizione, dall'eventuale flessione di risultati della squadra”.